Basket, Serie A1 2021/2022: Tortona travolge Fortitudo Bologna (Di domenica 23 gennaio 2022) Bertram Derthona Tortona travolge Fortitudo Kigili Bologna nella sfida valida per la 17esima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. I piemontesi giocano una partita di alto livello, come spesso ha saputo fare la formazione di coach Ramondino nel corso della stagione, e battono gli emiliani con il largo punteggio finale di 74-92. Tortona prende subito un vantaggio larghissimo, frutto sia di un’ottima organizzazione, sia del brutto avvio di Fortitudo. Purtroppo per gli uomini di coach Martino, però, non si tratta solo di un brutto avvio: infatti, la Fortitudo dimostra lungo tutto l’arco della partita grandi difficoltà in fase difensiva, e numeri offensivi peggiori rispetto a quelli degli ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Bertram DerthonaKigilinella sfida valida per la 17esima giornata dellaA1di. I piemontesi giocano una partita di alto livello, come spesso ha saputo fare la formazione di coach Ramondino nel corso della stagione, e battono gli emiliani con il largo punteggio finale di 74-92.prende subito un vantaggio larghissimo, frutto sia di un’ottima organizzazione, sia del brutto avvio di. Purtroppo per gli uomini di coach Martino, però, non si tratta solo di un brutto avvio: infatti, ladimostra lungo tutto l’arco della partita grandi difficoltà in fase difensiva, e numeri offensivi peggiori rispetto a quelli degli ...

