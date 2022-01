Basket, Nba 2021/2022: vincono Milwaukee, Cleveland e Phoenix. Middleton top scorer (Di domenica 23 gennaio 2022) La notte italiana tra sabato 22 e domenica 23 gennaio ha offerto tre match Nba interessanti, giunti a impreziosire un weekend ricco di eventi sportivi. Ottima prestazione dei Milwaukee Bucks, orfani di Antetokounmpo, i quali hanno superato i Sacramento Kings presso il Fiserv Forum: 133-127 a porre fine a un confronto particolarmente equilibrato; decisivo l’apporto del duo Middleton-Holiday, con 60 punti totali a caratterizzarne l’impatto offensivo. Per quanto concerne i Kings, da segnalare i 29 punti personali di Barnes, il quale ha tentato di trascinare i suoi in solitaria, riuscendoci però soltanto parzialmente. Dopo un quarto e mezzo tutto sommato sotto il controllo di Sacramento, dalla seconda metà del secondo parziale in poi evidente dominio di Milwaukee e match in ghiaccio dopo un finale teso. RISULTATI E CLASSIFICHE ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) La notte italiana tra sabato 22 e domenica 23 gennaio ha offerto tre match Nba interessanti, giunti a impreziosire un weekend ricco di eventi sportivi. Ottima prestazione deiBucks, orfani di Antetokounmpo, i quali hanno superato i Sacramento Kings presso il Fiserv Forum: 133-127 a porre fine a un confronto particolarmente equilibrato; decisivo l’apporto del duo-Holiday, con 60 punti totali a caratterizzarne l’impatto offensivo. Per quanto concerne i Kings, da segnalare i 29 punti personali di Barnes, il quale ha tentato di trascinare i suoi in solitaria, riuscendoci però soltanto parzialmente. Dopo un quarto e mezzo tutto sommato sotto il controllo di Sacramento, dalla seconda metà del secondo parziale in poi evidente dominio die match in ghiaccio dopo un finale teso. RISULTATI E CLASSIFICHE ...

