Basket | 17^ giornata Serie A 2021-2022 | vincono Trento | Tortona e Brescia

(Di domenica 23 gennaio 2022) Continua ladi. Tra il tardo pomeriggio di oggi e questa sera sono andate in scena tre partite (-Napoli, Fortitudo Bologna--Sassari) valide per la 17mae il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a vedere l’andamento di questi tre match. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – GEVI NAPOLI85-72 L’inizio di partita è tutto in favore della squadra di casa. La coppia Williams-Flaccadori è scatenata e portasul 20-11. Napoli non ci sta e reagisce con Parks che permette ai compagni di accorciare fino al -2 (22-20). In apertura di secondo quarto Parks continua a stupire, ma è la squadra di casa a prendere di nuovo il largo con le triple di Bradford e Mezzanotte ...

Tagscampionato LBA Nel posticipo della 2°giornata di ritorno Brescia si impone 97 - 86: agli isolani non bastano i 22 punti di David Logan e la doppia doppia di Bendzius (16 pt 10 rb) La Dinamo Banco ...La partita Dopo il minuto di silenzio per ricordare Maurizio Ioli, ex giocatore e amico delRavenna, scomparso martedì scorso, il Pala De André si accende per il derby. Sugli spalti un ...Continua la Serie A 2021-2022 di basket. Tra il tardo pomeriggio di oggi e questa sera sono andate in scena tre partite (Trento-Napoli, Fortitudo Bologna-Tortona e Brescia-Sassari) valide per la 17ma ...3' di lettura 23/01/2022 - Pronto riscatto per la Halley Matelica dopo lo scivolone di mercoledì scorso sul campo del Bramante Pesaro. I biancorossi non sono in vena di regali e comandano dall’inizio ...