Bari-Catania | Serie C | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

(Di domenica 23 gennaio 2022) La marcia di avvicinamento allaB per ilricomincia dalla sfida interna contro il, in cerca di punti per allontanare la zona playout e tenere vivo l’obiettivo playoff. Al San Nicola il via a, valevole per la 20esima giornata del Gruppo C, è in programma alle ore 17:30 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre I padroni di casa hanno chiuso il 2021 con una striscia positiva di 7 partite senza sconfitte (5 vittorie e 2 pareggi), che hanno permesso loro di approfittare dei passi falsi del Monopoli e allungare in classifica. I galletti, infatti, al momento occupano il primo posto con 44 punti, 7 in più del Monopoli secondo e 9 sopra l’Avellino terzo. Visto lo scontro diretto di oggi proprio fra biancoverdi e irpini, la squadra di Mignani, con una vittoria, ...

Advertising

Trmtv : Bari Calcio, i biancorossi pronti alla prima gara del 2022 contro il Catania - sscalciobari : RT @footballdata_fi: ?? @LegaProOfficial ?? Domenica 23 Gennaio ?? 17.30 ??? 'San Nicola' - #Bari ?? @ElevenSportsIT ?? @sscalciobari - @Ca… - footballdata_fi : ?? @LegaProOfficial ?? Domenica 23 Gennaio ?? 17.30 ??? 'San Nicola' - #Bari ?? @ElevenSportsIT ?? @sscalciobari -… - ILOVEPACALCIO : Catania, Baldini: «Bari squadra più forte del girone ma diremo la nostra» - Ilovepalermocalcio - MRB_it : ?? | Il tecnico alla vigilia di Bari-Catania #MondoRossoBlù #MRB #SerieC #SerieCGironeC -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Catania

Ecco le parole l'allenatore del, Francesco Baldini , durante la conferenza stampa di ieri in vista della trasferta di oggi dei rossazzurri a. All'inizio un pensiero è andato al compianto Gianni Di Marzio. 'Sicuramente ...Calcio 2021 - 2022 Serie A Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaDopo oltre un mese dall'ultima partita, a causa di una sosta invernale durata più del previsto, torna finalmente il campionato di Serie C ...Si torna in campo al San Nicola di Bari per la prima gara invernale di Serie C, girone C. I biancorossi, primi in classifica con 44 punti, sfideranno il Catania, a 20 punti in meno rispetto al Bari.Si giocherà alle 17.30 la gara tra Bari e Catania, sfida valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie C, girone C. Di seguito riportiamo le quote di alcune agenzie di scommesse:1X2Over 2.5Unde ...