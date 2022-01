Baldini: “Ecco come dev’essere il trequartista del mio Palermo. E su Di Marzio…” (Di domenica 23 gennaio 2022) Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia del match di Serie C contro il Catanzaro Leggi su mediagol (Di domenica 23 gennaio 2022) Le dichiarazioni dell'allenatore del, Silvio, alla vigilia del match di Serie C contro il Catanzaro

Advertising

marco_baldini : RT @DavidPuente: Ecco come funziona parte della propaganda No vax - tifosipalermoit : Baldini lavora sul campo, la società dietro le quinte: forte interesse per un centrocampista adesso in A. Ecco chi.… - Mediagol : Palermo, solo 5 in isolamento: ecco gli schieramenti provati da mister Baldini - ZagorTe46987133 : ... ecco da dove nasce il “Testa di Minchia” Fiorello & Baldini - Viva Radio 2 - Battiato, Sgalambro e l'antizan… -