(Di domenica 23 gennaio 2022) Ha 20 anni e si trova ricoverato a, in prognosi riservata, dopo che, nellatra venerdì e sabato, è precipitato dallaia che sovrasta la scala antincendio di una, l'Isis Gobetti Volta. Il ragazzo era insieme a un amico, che nelle scorse ore è stato ascoltato due volte dai carabinieri che conducono le indagini L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Bagno a Ripoli: cade di notte dal tetto della scuola. Ventenne grave a Careggi - patatamon : Che bell’esperienza fare il tampone alla cri di bagno a Ripoli. 5 stelle - GazzChianti : BAGNO A RIPOLI - Quasi 200 bambini vaccinati nel primo “sabato pediatrico” al nuovo Hub di Grassina. Una gran bella… - GazzChianti : BAGNO A RIPOLI - Donne nei mestieri e nelle arti: via al calendario di iniziative a Bagno a Ripoli. Tra concerti, c… - GazzChianti : BAGNO A RIPOLI - Case popolari a Bagno a Ripoli, il 24 gennaio via al bando: domande fino al 25 marzo. Consentirà d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagno Ripoli

iL Meteo

...Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi dopo essere precipitato dalla tettoia che sovrasta la scala antincendio di una scuola a(...Nel dettaglio i nuovi tamponi positivi sono emersi tra128, Barberino di Mugello 35, Barberino Tavarnelle 44, Borgo San Lorenzo 50, Calenzano 74, Campi Bisenzio 230, Dicomano 11, ...Cade di notte dal tetto di una scuola, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale fiorentino di Careggi un ventenne. Il fatto nella notte tra venerdì e sabato 22 gennaio. Il giovane è precipitato ...BAGNO A RIPOLI: Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi. Si è introdotto nell'area dell'istituto di notte, con un amico ...