Australian Open | Berrettini | “Fiero di continuare a mettere tasselli per me ed il tennis italiano”

"Il modo in cui ho vinto oggi mostra quanto io tenga a questo torneo. L'anno scorso il mio team mi impedì di disputare gli ottavi per uno strappo agli addominali. Ci tenevo tanto a crearmi una nuova opportunità di raggiungere i quarti di finale qui". Così Matteo Berrettini dopo la vittoria in tre set contro Pablo Carreno Busta. L'azzurro è approdato ai quarti di finale per la prima volta in carriera, diventando il primo italiano di sempre a raggiungere proprio i quarti in tutti e quattro gli slam. Matteo ha poi analizzato il match: "Oggi sono stato molto preciso al servizio, non a caso il mio avversario faticava molto a leggerlo. Quando servo in questo modo, poi nei giochi di risposta ho più energia. Sono stato bravo a sfruttare le poche chances avute in risposta. Credo che si notino i risultati di una preseason breve ma intensa".

