Australian Open 2022, settima giornata: Berrettini nella storia del tennis italiano, prossimo step Monfils (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutta Italia celebra Matteo Berrettini, grande protagonista della settima giornata degli Australian Open 2022. Matteo è infatti diventato il primo tennista azzurro di sempre a raggiungere almeno i quarti di finale in tutte le prove dello slam. Inoltre, è il decimo in attività a riuscirci ed il primo nato dal 1990 in poi. Come se non bastasse, è l’unico ad aver raggiunto i quarti di finale agli ultimi quattro slam che si sono disputati. Tutto ciò grazie al successo odierno ai danni di Pablo Carreno Busta, maturato in tre set. 7-5 7-6(4) 6-4 lo score in favore di Berrettini, che ha servito in maniera fantastica, scagliando ben 28 aces e non subendo neppure un break. Come ha detto lui stesso, quando si serve così si hanno più energie nei games di ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutta Italia celebra Matteo, grande protagonista delladegli. Matteo è infatti diventato il primota azzurro di sempre a raggiungere almeno i quarti di finale in tutte le prove dello slam. Inoltre, è il decimo in attività a riuscirci ed il primo nato dal 1990 in poi. Come se non bastasse, è l’unico ad aver raggiunto i quarti di finale agli ultimi quattro slam che si sono disputati. Tutto ciò grazie al successo odierno ai danni di Pablo Carreno Busta, maturato in tre set. 7-5 7-6(4) 6-4 lo score in favore di, che ha servito in maniera fantastica, scagliando ben 28 aces e non subendo neppure un break. Come ha detto lui stesso, quando si serve così si hanno più energie nei games di ...

Advertising

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - ferdibat : RT @Eurosport_IT: Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like! ????????… - Monjapr1 : RT @Eurosport_IT: Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like! ????????… -