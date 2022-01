Australian Open 2022, Matteo Berrettini: “” (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteo Berrettini sempre più nella storia dello sport e del tennis italiano. L’azzurro, grazie alla vittoria contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-5 7-6 (4) 6-4 in 2 ore e 24 minuti di partita, approda ai quarti di finale degli Australian Open e diventa il primo azzurro a raggiungere questo traguardo in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Una prestazione di alto profilo quella di Matteo che ha confermato quanto di buono mostrato nelle ultime annate, meritevole della classifica che ha. Legato a questo discorso anche il fatto che, con questo riscontro, il romano occuperà la posizione n.6 ATP in maniera virtuale. Erano 31 anni che un italiano non arrivava ai quarti a Melbourne: l’ultimo a riuscirci fu Cristiano Caratti. Un riscontro dal sapore di rivalsa, considerato quello che accadde nel ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)sempre più nella storia dello sport e del tennis italiano. L’azzurro, grazie alla vittoria contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-5 7-6 (4) 6-4 in 2 ore e 24 minuti di partita, approda ai quarti di finale deglie diventa il primo azzurro a raggiungere questo traguardo in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Una prestazione di alto profilo quella diche ha confermato quanto di buono mostrato nelle ultime annate, meritevole della classifica che ha. Legato a questo discorso anche il fatto che, con questo riscontro, il romano occuperà la posizione n.6 ATP in maniera virtuale. Erano 31 anni che un italiano non arrivava ai quarti a Melbourne: l’ultimo a riuscirci fu Cristiano Caratti. Un riscontro dal sapore di rivalsa, considerato quello che accadde nel ...

