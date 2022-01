Aus Open Junior: giornata storta per gli azzurrini (Di domenica 23 gennaio 2022) Sul cemento di Melbourne nel maschile esordio amaro per Minighini e Buldorini: tra le ragazze subito fuori Valente e Urgesi. Nel singolare resta in corsa solo Giorgia Pedone, che lunedì al secondo turno affronta la statunitense Hovde, 13esima testa di serie Leggi su federtennis (Di domenica 23 gennaio 2022) Sul cemento di Melbourne nel maschile esordio amaro per Minighini e Buldorini: tra le ragazze subito fuori Valente e Urgesi. Nel singolare resta in corsa solo Giorgia Pedone, che lunedì al secondo turno affronta la statunitense Hovde, 13esima testa di serie

Advertising

LiaCapizzi : Con l'espulsione di Djokovic si chiude una vicenda disonorevole. Ha sbagliato lui, tra irresponsabilità e superfici… - GianlucaHS : RT @GeorgeSpalluto: Tennisti ad aver raggiunto più quarti di finale in uno stesso Slam 18 Federer (Wimbledon) 17 Connors (US Open) 15 Fede… - zazoomblog : Aus Open doppio: Bolelli-Fognini salvano un match-point e centrano i quarti - #doppio: #Bolelli-Fognini #salvano - GeorgeSpalluto : Tennisti ad aver raggiunto più quarti di finale in uno stesso Slam 18 Federer (Wimbledon) 17 Connors (US Open) 15… - infoitsport : Aus Open: c'è Carreno Busta tra Berrettini ei quarti -