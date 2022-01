Atletica, quando torna a gareggiare Marcell Jacobs? Debutto vicino: correrà i 60 metri indoor (Di domenica 23 gennaio 2022) Marcell Jacobs tornerà in gara il prossimo 4 febbraio a Berlino. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha ufficializzato la data del proprio Debutto stagionale: sarà la capitale tedesca a tenere a battesimo il velocista italiano, che non gareggia dallo scorso agosto, quando fu protagonista della mitologica doppietta d’oro tra 100 e 4×100 in quel di Tokyo. L’azzurro si cimenterà sui 60 metri al coperto, distanza su cui vinse il titolo continentale nella passata stagione. Gli organizzatori dell’ISTAF Tour di Berlino hanno ufficializzato i nomi di alcuni avversari sul rettilineo della Mercedes Benz Arena. Spicca il tedesco Kevin Kranz, già sconfitto nella Finale degli Europei indoor 2021, quando il nostro portacolori conquistò il titolo col fantastico tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)tornerà in gara il prossimo 4 febbraio a Berlino. Il Campione Olimpico dei 100ha ufficializzato la data del propriostagionale: sarà la capitale tedesca a tenere a battesimo il velocista italiano, che non gareggia dallo scorso agosto,fu protagonista della mitologica doppietta d’oro tra 100 e 4×100 in quel di Tokyo. L’azzurro si cimenterà sui 60al coperto, distanza su cui vinse il titolo continentale nella passata stagione. Gli organizzatori dell’ISTAF Tour di Berlino hanno ufficializzato i nomi di alcuni avversari sul rettilineo della Mercedes Benz Arena. Spicca il tedesco Kevin Kranz, già sconfitto nella Finale degli Europei2021,il nostro portacolori conquistò il titolo col fantastico tempo ...

Advertising

OA_Sport : Il campione olimpico torna in pista! - introversa_atra : quando ci portavano fuori in guardino ed i maschi mettevano le formiche sopra lo scivolo per non farci scivolare, m… - Overcome_AS : Roberto è esercitato a correre al stadio di atletica leggera e ha visto un bello tramonto quando tornava a casa. Ne… - stars_bread : Ma la madre di @fedez gli passa la paghetta al figlio? Ma quando si emancipa? - forever00712 : @Avv_Bianco_Nero ???? Quando sanno che certi fuorigioco non andrebbero mai fischiati e la #Var deve semplicemente co… -