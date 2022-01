Atalanta, striscione dei tifosi per Ilicic: “Bergamo è con te” (Di domenica 23 gennaio 2022) I tifosi dell’Atalanta hanno voluto incoraggiare Josip Ilicic, assente dalle convocazioni per le partite con Inter e Lazio per problemi personali. “Josip mola mi’a (non mollare, in dialetto bergamasco, ndr). Bergamo è con te“, si legge sullo striscione affisso nell’inferriata a destra del cancello d’ingresso della sede del club, a Zigonia. Il messaggio arriva dal gruppo Facebook “Insieme per la Dea”, che nel post spiega: “Finalmente abbiamo avuto il permesso di metterli. Forza Dea, forza JoJo“. Accanto alla scritta, accompagnata dall’immagine dell’attaccante sloveno, altri tre striscioni sono stati appesi all’entrata del Centro Sportivo Bortolotti. Sono “La terra è coperta al 75% da acqua, il restante 25% è coperto da Palomino“, “Folle amore nostro” con il profilo di Bergamo Alta ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Idell’hanno voluto incoraggiare Josip, assente dalle convocazioni per le partite con Inter e Lazio per problemi personali. “Josip mola mi’a (non mollare, in dialetto bergamasco, ndr).è con te“, si legge sulloaffisso nell’inferriata a destra del cancello d’ingresso della sede del club, a Zigonia. Il messaggio arriva dal gruppo Facebook “Insieme per la Dea”, che nel post spiega: “Finalmente abbiamo avuto il permesso di metterli. Forza Dea, forza JoJo“. Accanto alla scritta, accompagnata dall’immagine dell’attaccante sloveno, altri tre striscioni sono stati appesi all’entrata del Centro Sportivo Bortolotti. Sono “La terra è coperta al 75% da acqua, il restante 25% è coperto da Palomino“, “Folle amore nostro” con il profilo diAlta ...

