Atalanta, striscione da brividi per Ilicic: i tifosi al fianco dello sloveno (Di domenica 23 gennaio 2022) Josip Ilicic non è stato convocato nella partita del campionato di Serie A tra Lazio e Atalanta, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 nonostante l'emergenza per la squadra di Gasperini. Nell'elenco dei convocati non figurava Josip Ilicic, la causa non è la pandemia o meglio non direttamente. Come confermato anche da Gasperini sono tornati i problemi personali, emersi la prima volta dopo il primo lockdown. "Josip mola mia (non mollare, in dialetto bergamasco, ndr). Bergamo e' con te". E' uno striscione esposto a Zingonia in sostegno di Ilicic, l'azione è stata firmata dal gruppo Facebook 'Insieme per la Dea', che nel post scrive "Finalmente abbiamo avuto il permesso di metterli. Forza Dea, forza JoJo", si legge.

