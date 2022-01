(Di domenica 23 gennaio 2022) La7 In Onda : 864.000 spettatori (3.6%). Tv8 L'aroma dell'amore : 208.000 spettatori (0.9%). Nove ... poi vede Avanti un Altro! arrivare a Rai3 Tg Regione informa ..., seguito da Blob a ...tv ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv sabato 22 gennaio 2022: strapotere “C’è Posta per te” al 29.3% - #Ascolti #sabato #gennaio #2022: - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: #CèPostaPerTe si conferma leader con 5,5 milioni di spettatori e il 29.3% di share. Tiene botta #TalieQuali che supera… - MLatamak : RT @Mery1972_: Ascolti di sabato 22gennaio c'è posta di conferma leader del sabato sera con il 29.3%di share e 5milioni 500 Mila telespetta… - VelvetMagIta : #AscoltiTv sabato 22 gennaio 2022: strapotere #CePostaPerTe al 29.3% #VelvetMag #Velvet - Emanuele4Music : Ascolti tv, sabato 22 gennaio 2022: Tali e Quali (18.8%), C’è posta per te (29.3%) | Dati Auditel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato

tv di22 gennaio 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Tali e Quali " contro " C'è posta per te ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,22 gennaio ...tv22 gennaio 2022: access prime time e preserale Rai Uno: la replica de I Soliti Ignoti ha conquistato 5.003.000 spettatori (21.9%). Canale Cinque: Striscia la Notizia ha interessato ...Numeri, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 22 gennaio 2022 ...Crollano gli ascolti di Verissimo che, a causa del doppio appuntamento, non è più una certezza nel pomeriggio di Canale 5 ...