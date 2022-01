Ascolti TV | Sabato 22 gennaio 2022. C’è Posta per Te resta leader (29.3% – 5.5 mln) ma Tali e Quali cresce (18.8% – 4 mln) (Di domenica 23 gennaio 2022) Luca Argentero e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 22 gennaio 2022, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21.31 alle 23.59, ha conquistato 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.31 alle 24.45, ha raccolto davanti al video 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da .000 spettatori (%) e FBI International da .000 (%). Su ITalia 1 Cattivissimo Me 2 hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Storia di una Ladra di Libri toTalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato .000 spettatori con uno share ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 23 gennaio 2022) Luca Argentero e Maria De Filippi Nella serata di ieri,22, su Rai1, in onda dalle 21.31 alle 23.59, ha conquistato 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5 C’èper Te, in onda dalle 21.31 alle 24.45, ha raccolto davanti al video 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da .000 spettatori (%) e FBI International da .000 (%). Su Ia 1 Cattivissimo Me 2 hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Storia di una Ladra di Libri tozza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato .000 spettatori con uno share ...

fabiofabbretti : Clamoroso sorpasso di #ItaliaSì (14.6%) su #Verissimo (14.4%) nonostante la Toffanin (prima parte 16.7%) parta di m… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 22 gennaio 2022: scopri i programmi più visti in prime time - #Ascolti #sabato #gennaio #2022: - CIAfra73 : RT @fabiofabbretti: #CèPostaPerTe si conferma leader con 5,5 milioni di spettatori e il 29.3% di share. Tiene botta #TalieQuali che supera… - fabiofabbretti : #CèPostaPerTe si conferma leader con 5,5 milioni di spettatori e il 29.3% di share. Tiene botta #TalieQuali che sup… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 22 gennaio 2022: C'è Posta per Te, Tali e Quali, Cattivissimo me 2, dati Auditel e share -