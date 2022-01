ASCOLTI TV 22 GENNAIO 2022 | C’È POSTA PER TE (29,3%), TALI E QUALI (18,8%), SOLITI IGNOTI (21,1%), STRISCIA (16,7%), ITALIA SÌ (14,6%) SORPASSA VERISSIMO (14,4%). PICCO DI 6,8 MLN PER MARIA (Di domenica 23 gennaio 2022) ASCOLTI TV 22 GENNAIO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Caffè di RaiUno – xTg1 ore 8 – 1129 21.12InFamiglia – 1608 23.18Buongiorno Benessere – 1200 16.63Passaggio a Nord-Ovest – 976 11.85Linea Verde Explora – 1241 12.06Linea Verde Life – 2438 17.01Tg1 – 4458 25.82Dedicato – 1699 10.56Linea Bianca – 1434 10.30A Sua Immagine – 1088 8.40 + 1055 8.18ITALIaSì! – 1523 11.51 + 2218 14.55L’Eredità – 3480 19.75L’Eredità – 4655 23.07Tg1 – 5641 25.58SOLITI IGNOTI (R) – 5003 21.09TALI e QUALI – 4013 18.78 x x xTop + RaiNews24 – 741 6.90 + 394 6.02 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1031 18.41Highlands – 673 9.49Viaggiatori – 568 8.16Viaggiatori – 630 8.82Forum (R) – 1390 14.17Tg5 – 3121 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 23 gennaio 2022)TV 22· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Caffè di RaiUno – xTg1 ore 8 – 1129 21.12InFamiglia – 1608 23.18Buongiorno Benessere – 1200 16.63Passaggio a Nord-Ovest – 976 11.85Linea Verde Explora – 1241 12.06Linea Verde Life – 2438 17.01Tg1 – 4458 25.82Dedicato – 1699 10.56Linea Bianca – 1434 10.30A Sua Immagine – 1088 8.40 + 1055 8.18IaSì! – 1523 11.51 + 2218 14.55L’Eredità – 3480 19.75L’Eredità – 4655 23.07Tg1 – 5641 25.58(R) – 5003 21.09– 4013 18.78 x x xTop + RaiNews24 – 741 6.90 + 394 6.02 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1031 18.41Highlands – 673 9.49Viaggiatori – 568 8.16Viaggiatori – 630 8.82Forum (R) – 1390 14.17Tg5 – 3121 ...

