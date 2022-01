Arresto cardiaco durante corsa campestre, salvato 12enne (Di domenica 23 gennaio 2022) Momenti di paura oggi per un ragazzo di 12 anni colpito da un Arresto cardiaco mentre stava correndo una marcia campestre a Vittorio Veneto, nel Trevigiano. Il giovane atleta, iscritto alle Fiamme Oro ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) Momenti di paura oggi per un ragazzo di 12 anni colpito da unmentre stava correndo una marciaa Vittorio Veneto, nel Trevigiano. Il giovane atleta, iscritto alle Fiamme Oro ...

Advertising

GuidoDeMartini : Salento, 54enne muore per arresto cardiaco dopo il vaccino. Con l’introduzione della norma del pass obbligatorio su… - Corriere : Treviso, 12 enne va in arresto cardiaco durante la corsa campestre: salvato - LaStampa : Arresto cardiaco durante la corsa: grave un ragazzino di 12 anni delle Fiamme Oro di Padova - lorenzdonofrio : RT @Corriere: Treviso, 12 enne va in arresto cardiaco durante la corsa campestre: salvato - rosaroccaforte : RT @Corriere: Treviso, 12 enne va in arresto cardiaco durante la corsa campestre: salvato -