Advertising

Emdupuy : RT @ImpactNewsItaly: Dal mondo: Armenia: il presidente Sarkissian annuncia le dimissioni - ImpactNewsItaly : Dal mondo: Armenia: il presidente Sarkissian annuncia le dimissioni - pippo_spatola : Qualcuno si rende conto di ciò che sta succedendo? Allora : il presidente dell'armenia si è dimesso, la Cina aument… - CorriereQ : Armenia: il presidente Sarkissian annuncia le dimissioni - iconanews : Armenia: il presidente Sarkissian annuncia le dimissioni -

Ultime Notizie dalla rete : Armenia presidente

In, la carica didura sette anni e ha il ruolo simbolico di garante dell'unità nazionale, mentre il potere esecutivo è attribuito al primo ministro, che guida il governo. .Ildell', Armen Sarkissian, ha annunciato le proprie dimissioni dall'incarico, a meno di quattro anni dall'inizio del suo mandato. In ...EREVAN - Il presidente armeno Armen Sarkissian ha annunciato le proprie dimissioni. Il motivo, come si evince da un comunicato pubblicato sul sito della presidenza, riguarda i troppi pochi poteri a di ...La conquista di Shushi vale più di tutti gli altri territori dell'Artsakh occupati e gli Azeri moltiplicano gli sforzi per prenderne possesso stabilmente.