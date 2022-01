Apulia film commission: presidente denuncia il direttore di averla aggredita e tre consiglieri si dimettono Fondazione nella tempesta (Di domenica 23 gennaio 2022) Simonetta Dellomonaco, in una lettera aperta, dice la sua su quanto avvenuto nel recente periodo in seno all’Apulia film commission. Che è nella tempesta. La presidente ha denunciato il direttore di averla aggredita nella stanza della presidenza fino ad averne provocato la caduta nel tentativo di lei di scappare. Dieci giorni di prognosi, querela, procedimento. Che, quest’ultimo, non andrà avanti perché tre consiglieri della Fondazione si sono dimessi. Infatti il termine per il procedimento è il 26 gennaio, è stato fissato per domani ma, appunto, sono intervenute le contemporanee dimissioni dei tre consiglieri di amministrazione e così, arrivare ad una ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 gennaio 2022) Simonetta Dellomonaco, in una lettera aperta, dice la sua su quanto avvenuto nel recente periodo in seno all’. Che è. Lahato ildistanza della presidenza fino ad averne provocato la caduta nel tentativo di lei di scappare. Dieci giorni di prognosi, querela, procedimento. Che, quest’ultimo, non andrà avanti perché tredellasi sono dimessi. Infatti il termine per il procedimento è il 26 gennaio, è stato fissato per domani ma, appunto, sono intervenute le contemporanee dimissioni dei tredi amministrazione e così, arrivare ad una ...

Advertising

brindisilibera : New post (APULIA FILM COMMISSION, ZULLO (FDI): STA FRANANDO L’INTERO SISTEMA EMILIANO, LA FONDAZIONE DILANIATA TRA… - brindisilibera : New post (APULIA FILM COMMISSION, ZULLO (FDI): STA FRANANDO L’INTERO SISTEMA EMILIANO, LA FONDAZIONE DILANIATA TRA… - corrmezzogiorno : #Bari Simonetta Dellomonaco: «Io, aggredita in Apulia Film Commission» - ledicoladelsud : Apulia film commission: si dimettono due consiglieri dopo lite tra presidente e direttore generale - annamariaferret : Apulia film commission: si dimettono due consiglieri dopo lite tra presidente e direttore generale -