Anziana salvata dall'incendio della sua abitazione vicino San Pietro a Roma (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - incendio in un appartamento in via Monte del Gallo, a pochi passi dal Vaticano, a Roma. Una donna di 80 anni è stata soccorsa e salvata dai carabinieri della Compagnia di San Pietro. L'Anziana, intossicata dal fumo, è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto anche I vigili del fuoco. Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI -in un appartamento in via Monte del Gallo, a pochi passi dal Vaticano, a. Una donna di 80 anni è stata soccorsa edai carabinieriCompagnia di San. L', intossicata dal fumo, è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto anche I vigili del fuoco.

Advertising

sulsitodisimone : Anziana salvata dall'incendio della sua abitazione vicino San Pietro a Roma - EcoAltoMolise : In pigiama e stampelle in mezzo al traffico, anziana salvata dai Carabinieri - lifestyleblogit : Anziana cade su pista da sci e perde i sensi, salvata con ossigeno dai soccorritori di Chiesa in Valmalenco - - novasocialnews : Anziana cade su pista da sci e perde i sensi, salvata con ossigeno dai soccorritori di Chiesa in Valmalenco… - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - Trauma cranico, frattura della spalla, amnesie e un ematoma sul viso per una donna di 68 anni caduta… -