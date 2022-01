Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 23 gennaio 2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) Gli ospiti di “domenica In” di domenica 23 gennaio 2022. Anche oggi, domenica 23 gennaio 2022, Mara Venier, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” a partire dalle 14:00, è pronta ad andare in onda con una nuova puntata della sua “domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti che allieteranno il nostro pomeriggio. Gli ospiti di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 23 gennaio 2022) Glidi “In” di23. Anche23, Mara Venier, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” a partire dalle 14:00, è pronta ad andare in onda con una nuova puntata della sua “In”. Ecco, per voi, gliche allieteranno il nostro. Glidi L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

tuttopuntotv : Che giorno è oggi? Domenica? No. È il giorno di @AmiciUfficiale : ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi… - ninacastelnovo : non leggo mai le anticipazioni quindi ogni domenica mattina sono sempre molto confusa dai commenti e i tweet delle… - VelvetMagIta : #DomenicaIn, anticipazioni del 23 gennaio: ospite il cast di #Tresorelle #VelvetMag #Velvet - AnnaMancini81 : Domenica In 23 gennaio, Mara Venier incontra Rocio Munoz Morales, Autieri e altri - 361_magazine : -