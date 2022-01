Andrea Riccardi possibile candidato per il Quirinale del centrosinistra | chi è il fondatore di Sant’Egidio

(Di domenica 23 gennaio 2022) Prosegue senza sosta la ricerca delper ile in questi giorni si stanno meglio definendo i nomi anche da parte degli esponenti di. Tra i nomi che più stanno circolando c’è quello di, che sarebbe emerso in queste ore grazie al Movimento 5 Stelle e preso in considerazione anche dal Partito Democratico. Vediamo nel dettaglio cosa sappiamo deldella Comunità di, il probabileper la presidenza della Repubblica, 72 anni, nasce come professore ordinario di Storia contemporanea (e specializzato anche per quanto riguarda la Chiesa Cattolica dall’età moderna in poi). Ha ...

Il centrosinistra potrebbe scegliere il nome dicome candidato di bandiera nelle prime votazioni per il Quirinale. Lo si apprende da diverse fonti di centrosinistra. Il nome sarebbe emerso in ambienti M5S e viene confermato da fonti ...Nella tarda serata di ieri è emerso il nome di, fondatore di Sant'Egidio ed ex ministro del Governo Monti , come candidato di bandiera nelle prime votazioni. Il nome sarebbe emerso in ...Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi dalla corsa al Quirinale, è bagarre su chi dovrà essere il nome del candidato del centrodestra alla Presidenza della Repubblica: ...Ancora nessun illecito verificato in regione da parte degli inquirenti Non trova riscontro l’ipotesi del coinvolgimento di medici no vax ...