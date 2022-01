Andrea Riccardi, l’ipotesi di candidatura al Colle nell’anno d’oro di Sant’Egidio (che dà la linea al governo sulle politiche per gli anziani) (Di domenica 23 gennaio 2022) Se confermata, la candidatura di Andrea Riccardi al Quirinale sarebbe il coronamento di un anno ricco di riconoscimenti per la sua Comunità di Sant’Egidio che a Roma ha già messo d’accordo politici di ogni colore, da Forza Italia alla Lega passando per Leu, Pd e M5S. Non più tardi di un pugno di settimane fa, infatti, l’ente fondato nel 1968 dall’ex ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione del governo Monti, ha ricevuto un contributo pubblico di oltre 6 milioni di euro (1.278.000 per il 2022, a 2.278.000 euro per il 2023 e a 2.444.816 per il 2024). Lo stanziamento è stato inserito nella Legge di Bilancio grazie a quattro emendamenti identici i cui firmatari spaziano da Maurizio Gasparri a Pietro Grasso, via Paola Taverna, Roberto Calderoli e Roberto Rampi, solo per citare alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Se confermata, ladial Quirinale sarebbe il coronamento di un anno ricco di riconoscimenti per la sua Comunità diche a Roma ha già messo d’accordo politici di ogni colore, da Forza Italia alla Lega passando per Leu, Pd e M5S. Non più tardi di un pugno di settimane fa, infatti, l’ente fondato nel 1968 dall’ex ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione delMonti, ha ricevuto un contributo pubblico di oltre 6 milioni di euro (1.278.000 per il 2022, a 2.278.000 euro per il 2023 e a 2.444.816 per il 2024). Lo stanziamento è stato inserito nella Legge di Bilancio grazie a quattro emendamenti identici i cui firmatari spaziano da Maurizio Gasparri a Pietro Grasso, via Paola Taverna, Roberto Calderoli e Roberto Rampi, solo per citare alcuni ...

