Andrea Riccardi, chi è il possibile candidato del centrosinistra: ex ministro, fondatore della Comunità di Sant'Egidio ed «eroe moderno» per il Times (Di domenica 23 gennaio 2022) Per le elezioni del Quirinale, dal centrosinistra avanza il nome di Andrea Riccardi come candidato di bandiera alle prime votazioni. Piace al Pd e anche secondo Giuseppe Conte «ha le... Leggi su ilmattino (Di domenica 23 gennaio 2022) Per le elezioni del Quirinale, dalavanza il nome dicomedi bandiera alle prime votazioni. Piace al Pd e anche secondo Giuseppe Conte «ha le...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quirinale, il centrosinistra ragiona su Andrea Riccardi come 'profilo di presidente ideale'. Chi è lo storico, ex m… - Agenzia_Ansa : Il centrosinistra potrebbe scegliere il nome di Andrea Riccardi come candidato di bandiera nelle prime votazioni pe… - chetempochefa : 'Abbiamo individuato una candidatura che per noi avrebbe le caratteristiche di Presidente ideale, quella di Andrea… - Filoteo801 : @FernanaBot @rosikone @cr_ernest0 @heyjude_90 Ora che c’è in ballo pure la maf[redatto] di Sant’Egidio, io terrei d… - pierbaroni : RT @chetempochefa: 'Abbiamo individuato una candidatura che per noi avrebbe le caratteristiche di Presidente ideale, quella di Andrea Ricca… -