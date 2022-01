Andrea Agnelli stipendio, quanto guadagna? È molto più di quanto immagini (Di domenica 23 gennaio 2022) Il 2021 è stato un anno di grossi sacrifici per tante aziende, ma Andrea Agnelli è riuscito comunque a chiudere ampiamente in positivo. stipendio Andrea Agnelli, sapete quanto guadagna il presidente della Juventus? È molto più di quanto tu possa immaginare. Ogni volta che si inizia un anno nuovo è tempo di bilanci e di capire che cosa è stato l’anno appena trascorso. Per la Juventus il 2021 è stato senza dubbio un anno estremamente negativo, sia dal punto di vista sportivo con la Vecchia Signora che si è vista sfuggire il titolo dopo nove vittorie consecutive che dal punto quello finanziario e la difficoltosa trattativa che ha portato Locatelli in bianconero ne è a testimonianza. Chi però può ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 gennaio 2022) Il 2021 è stato un anno di grossi sacrifici per tante aziende, maè riuscito comunque a chiudere ampiamente in positivo., sapeteil presidente della Juventus? Èpiù ditu possa immaginare. Ogni volta che si inizia un anno nuovo è tempo di bilanci e di capire che cosa è stato l’anno appena trascorso. Per la Juventus il 2021 è stato senza dubbio un anno estremamente negativo, sia dal punto di vista sportivo con la Vecchia Signora che si è vista sfuggire il titolo dopo nove vittorie consecutive che dal punto quello finanziario e la difficoltosa trattativa che ha portato Locatelli in bianconero ne è a testimonianza. Chi però può ...

