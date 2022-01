Anche l’Economist stoppa Draghi: «La candidatura al Quirinale male per l’Italia e per l’Europa» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo scorso dicembre l’Economist incoronava l’Italia “Paese dell’anno” per l’apporto dato al Paese da una figura «competente e rispettata a livello internazionale»: Mario Draghi. Ma già in quell’occasione il settimanale aveva espresso perplessità sulla “variabile Draghi” al Quirinale, prevedendo un possibile indebolimento dell’esecutivo italiano, con il possibile passaggio del premier al Colle, e il conseguente lascito della presidenza della presidenza del Consiglio a una figura ipoteticamente definita «meno competente». E l’Economist, a poche ore dall’inizio del voto per l’elezione del prossimo Capo dello Stato, ribadisce: «Dopo 12 mesi di inusuale quiete e unità nella politica italiana ed europea il passaggio di Draghi al Quirinale potrebbe mettere ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo scorso dicembreincoronava“Paese dell’anno” per l’apporto dato al Paese da una figura «competente e rispettata a livello internazionale»: Mario. Ma già in quell’occasione il settimanale aveva espresso perplessità sulla “variabile” al, prevedendo un possibile indebolimento dell’esecutivo italiano, con il possibile passaggio del premier al Colle, e il conseguente lascito della presidenza della presidenza del Consiglio a una figura ipoteticamente definita «meno competente». E, a poche ore dall’inizio del voto per l’elezione del prossimo Capo dello Stato, ribadisce: «Dopo 12 mesi di inusuale quiete e unità nella politica italiana ed europea il passaggio dialpotrebbe mettere ...

