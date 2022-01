Amici 21, LDA incanta Gerry Scotti: ecco chi è ammesso al serale (Di domenica 23 gennaio 2022) Avanza il percorso di LDA ad Amici 21 con una serie di traguardi messi a segno in vista del serale. I risultati sono arrivati nella puntata del 23 Gennaio 2021, con il 18enne che si aggiudica la vittoria della gara delle cover giudicata da Gerry Scotti. Ma non solo. Perché Luca D’Alessio sbaraglia la concorrenza della classe di canto aggiudicandosi inoltre il primo posto della classifica degli inediti e la classifica delle cover, messe a disposizione dalla produzione del talent. In questo modo ha avuto l’accesso, insiemi ad altri talenti nel ballo e nel canto, alla fase finale dello show. Lda torna a vincere ad Amici di Maria De Filippi La nuova nonché 17esima puntata di Amici 21 in corso segna un ritorno sul podio per LDA, in più di una classifica messa a disposizione dalla produzione ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 23 gennaio 2022) Avanza il percorso di LDA ad21 con una serie di traguardi messi a segno in vista del. I risultati sono arrivati nella puntata del 23 Gennaio 2021, con il 18enne che si aggiudica la vittoria della gara delle cover giudicata da. Ma non solo. Perché Luca D’Alessio sbaraglia la concorrenza della classe di canto aggiudicandosi inoltre il primo posto della classifica degli inediti e la classifica delle cover, messe a disposizione dalla produzione del talent. In questo modo ha avuto l’accesso, insiemi ad altri talenti nel ballo e nel canto, alla fase finale dello show. Lda torna a vincere addi Maria De Filippi La nuova nonché 17esima puntata di21 in corso segna un ritorno sul podio per LDA, in più di una classifica messa a disposizione dalla produzione ...

Advertising

VirgivirgiviviB : Il video #amici21 #Amici21 - cri874 : @Costanzarossa91 Io penso che molta gente che critica Lda abbia molti problemi personali è getta tutta la rabbia su… - Luisa72280405 : RT @BorrMart: Luca primo in tutte e tre le classifiche?? ???????????????????????????? #LDA #Amici21 #amici - amici_dimaria : RT @hankersfilms: LDA che canta in napoletano per me è sì, un grandissimo sì #amici21 - amici_dimaria : RT @ilarialr: LDA a me piace sempre, questa volta é stato fenomenale #Amici21 -