Alvino su Napoli-Salernitana | “Pronostici rispettati | non sempre è accaduto”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il giornalista Carlosi congratula con ila seguito della vittoria con la, in quanto con questo match i calciatori azzurri hanno rispettato iche li vedevano trionfare, cosa che quest’anno non è. Inoltre, ricorda i due punti conquistati sull’Atalanta che diventano fondamentali in classifica con ilche si posiziona secondo in attesa delle sorti milanesi che si decideranno stasera nel match contro la Juventus. Questo quanto scritto datramite Twitter: Piotr Zielinski,“Evitata la trappola. Pronostico rispettato in pieno e nonquest’anno è. Quindi 3 punti importantissimi. Vince il ...

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Il Napoli ha evitato la trappola. Pronostico rispettato in pieno e non sempre quest'anno è accaduto. Quindi 3 punti importantissimi.'