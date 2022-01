“Allo scoperto senza corazza”. Mentana, il ‘suicidio' quirinalizio di Draghi: “Ecco cosa rischiamo” (Di domenica 23 gennaio 2022) La partita del Quirinale appare più aperta e incerta che mai, quando mancano ormai poche ore all'inizio dei lavori, con la prima votazione in programma domani, lunedì 24 gennaio. L'uscita di scena di Silvio Berlusconi ha fatto registrare una prima svolta importante e una risalita delle quotazioni di Mario Draghi, su cui però il Cav ha posto un veto: deve restare a Palazzo Chigi. Tutto però è in divenire, le ipotesi sul tavolo sono parecchie. A Mezz'ora in più - la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia Annunziata - si è parlato parecchio di Quirinale, prima con Matteo Renzi e poi con Enrico Mentana. Quest'ultimo ha condiviso la sua analisi su Draghi: “Nella conferenza stampa in cui ha navigato nelle nebbie rispetto alla possibilità di essere quirinabile oppure no si è giocato molto perché si è messo Allo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) La partita del Quirinale appare più aperta e incerta che mai, quando mancano ormai poche ore all'inizio dei lavori, con la prima votazione in programma domani, lunedì 24 gennaio. L'uscita di scena di Silvio Berlusconi ha fatto registrare una prima svolta importante e una risalita delle quotazioni di Mario, su cui però il Cav ha posto un veto: deve restare a Palazzo Chigi. Tutto però è in divenire, le ipotesi sul tavolo sono parecchie. A Mezz'ora in più - la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia Annunziata - si è parlato parecchio di Quirinale, prima con Matteo Renzi e poi con Enrico. Quest'ultimo ha condiviso la sua analisi su: “Nella conferenza stampa in cui ha navigato nelle nebbie rispetto alla possibilità di essere quirinabile oppure no si è giocato molto perché si è messo...

Advertising

vaticannews_it : #23gennaio #PapaFrancesco: “La Parola di Dio ci cambia. Ci invita a uscire allo scoperto. Ci esorta ad agire, a uni… - ClaraMutsc : RT @Mezzorainpiu: 'La cosa più bella di Draghi è stata essersi messo allo scoperto senza corazzarsi. Ma se non sei di nessun partito, devi… - marcoranieri72 : RT @arrigoni_paolo: Bene i 5 Stelle! Si sono accorti che per mesi non abbiamo urlato al vento ma che la #Lega ha portato allo scoperto la g… - anna_anybell : RT @Mezzorainpiu: 'La cosa più bella di Draghi è stata essersi messo allo scoperto senza corazzarsi. Ma se non sei di nessun partito, devi… - alexbarbera : RT @Mezzorainpiu: 'La cosa più bella di Draghi è stata essersi messo allo scoperto senza corazzarsi. Ma se non sei di nessun partito, devi… -