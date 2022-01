Alfano, scuola chiusa per due giorni. Genovesi-Da Vinci: centro vaccinale in aula magna (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sars-Cov-2: ad Alfano si chiude la scuola elementare e materna, a Salerno un’aula magna diventa centro vaccinale. Ad Alfano il sindaco Elena Anna Gerardo avvisa i genitori che “lunedì 24 e martedì 25 gennaio il plesso scolastico resterà chiuso per sanificazione dei locali”. Il sindaco aggiunge: “Comunico, inoltre, che tra qualche giorno verranno effettuati i tamponi antigeni sulla scolaresca e sul personale, secondo le modalità che saranno comunicate. Rispondendo alle richieste ripetute di qualche genitore, preciso che i tamponi non possono effettuarsi nell’immediatezza perché si correrebbe il rischio di non scoprire le positività e di dover rifare, a distanza di qualche giorno, tutti i tamponi, creando inutile disagio ai ragazzi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sars-Cov-2: adsi chiude laelementare e materna, a Salerno un’diventa. Adil sindaco Elena Anna Gerardo avvisa i genitori che “lunedì 24 e martedì 25 gennaio il plesso scolastico resterà chiuso per sanificazione dei locali”. Il sindaco aggiunge: “Comunico, inoltre, che tra qualche giorno verranno effettuati i tamponi antigeni sulla scolaresca e sul personale, secondo le modalità che saranno comunicate. Rispondendo alle richieste ripetute di qualche genitore, preciso che i tamponi non possono effettuarsi nell’immediatezza perché si correrebbe il rischio di non scoprire le positività e di dover rifare, a distanza di qualche giorno, tutti i tamponi, creando inutile disagio ai ragazzi ...

