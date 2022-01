Alfa Romeo | Guanyu Zhou calato bene nella nuova realtà di Formula Uno

(Di domenica 23 gennaio 2022) L’arrivo indisi è lasciato dietro di sé un codazzo di chiacchiere. Il pilota cinese, arrivato dalla2, si èbenissimodi F1 riscuotendo il gradimento di Frederic Vasseur. Il giovane asiatico, capace di togliere il sedile ad Antonio Giovinazzi, porta in dote un grande sponsor, ma anche un talento cristallino da sgrezzare totalmente.ha stregato Vasseur Ecco le parole del team principal della scuderia elvetica che ha accolto tra le sue fila il corridore cinese e licenziato Antonio Giovinazzi: “Sappiamo che la F1 è una sfida – ha commentato il manager francese in un’intervista curata da Dieter Rencken ...

Guanyu Zhou sarà l'unico rookie del 2022. Debutterà in Formula 1 con pochi chilometri in pista per i limitati giorni di test ...