Alessio Orsingher | chi è il marito di Pierluigi Diaco | “Grazie a Maurizio Costanzo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ormai da tempo, uno dei conduttori radiofonici e televisivi più apprezzati, ha rivelato al pubblico la sua omosessualità. Il giornalista ha però ribadito in più di un’occasione quanto non ritenesse necessario dover fare espressamente coming out proprio perché non si dovrebbero mai chiedere a una persona quali siano le sue preferenze sessuali, ma semplicemente se sia innamorato o meno. E dal 2017ha avuto la possibilità di coronare il rapporto che vive con un collega,, con il matrimonio. Ildiè un volto noto ai telespettatori, visto che lavora da tempo nella redazione di La7. Ed è proprio per comuni impegni di lavoro che i due hanno avuto la possibilità di conoscersi e successivamente di ...