Alessandro Marcelli, morto il direttore della funivia di Lorica dopo essere stato colpito da una cabina (Di domenica 23 gennaio 2022) Si chiamava Alessandro Marcelli, 60 anni, ed era responsabile degli impianti di risalita di Lorica, nel comune di Casali del Manco, vicino Cosenza: è morto questa mattina in un incidente – l'ennesimo – sul lavoro. Stava effettuando dei controlli alla cabinovia prima dell'apertura degli impianti, quando è stato colpito da una delle vetture, scivolando e sbattendo violentemente la testa. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo era in traiettoria ed era girato di spalle, quindi non ha visto arrivare la cabina. Inutile l'arrivo tempestivo sul posto dei sanitari del 118: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

