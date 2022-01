Aldo Montano: chi è, età, carriera, GF VIP, chi è la moglie Olga Plachina, figli, Instagram, altezza, dove vive, ex fidanzate (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronti a raccontarsi a cuore aperto, Aldo Montano, concorrente dell’ultima edizione del GF VIP, e sua moglie Olga Plachina. Aldo Montano: chi è, età, carriera, GF VIP Aldo Montano è nato il 18 novembre 1978 e ad oggi ha 42 anni. E’ un atleta, celebre ex schermidore, originario di Livorno. E’ stato campione olimpico di sciabola ad Atene 2004 e quest’anno – Tokyo 2020 – ha vinto medaglia d’argento nella sciabola maschile. Chi è la moglie di Aldo Montano? figli, vita privata Aldo Montano è stato spesso al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronti a raccontarsi a cuore aperto,, concorrente dell’ultima edizione del GF VIP, e sua: chi è, età,, GF VIPè nato il 18 novembre 1978 e ad oggi ha 42 anni. E’ un atleta, celebre ex schermidore, originario di Livorno. E’ stato campione olimpico di sciabola ad Atene 2004 e quest’anno – Tokyo 2020 – ha vinto medaglia d’argento nella sciabola maschile. Chi è ladi, vita privataè stato spesso al ...

Advertising

CorriereCitta : Aldo Montano: chi è, età, carriera, GF VIP, chi è la moglie Olga Plachina, figli, Instagram, altezza, dove vive, ex… - CorriereCitta : Olga Plachina, chi è la moglie di Aldo Montano: età, carriera, figli, altezza e fisico dell’atleta, Instagram, matr… - TeleConsiglio : Vi sta piacendo Amici? Ma io lo so che nessuno di voi abbandonerà la tv subito dopo. C’è la domenica di #Verissimo… - ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Olga e Aldo Montano ci racconteranno la l… - Emycaiazzo22 : RT @MediasetPlay: Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Olga e Aldo Montano ci racconteranno la l… -