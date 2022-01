Accusato da Gb per trame russe, 'cambiare leader in Ucraina' (Di domenica 23 gennaio 2022) All'Ucraina "servono nuovi leader": lo ha dichiarato l'ex deputato ucraino Yevhen Murayev, che la Gran Bretagna ha Accusato di essere al centro di un complotto di Mosca per rovesciare l'attuale ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) All'"servono nuovi": lo ha dichiarato l'ex deputato ucraino Yevhen Murayev, che la Gran Bretagna hadi essere al centro di un complotto di Mosca per rovesciare l'attuale ...

Advertising

petergomezblog : Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di negl… - attilasarti : RT @Enrico__Costa: Chiesta l’archiviazione per il Governatore Fontana accusato di autoriciclaggio. Ben 4 (quattro) righe su REPUBBLICA, che… - iconanews : Accusato da Gb per trame russe, 'cambiare leader in Ucraina' - marcoalparone : RT @Enrico__Costa: Chiesta l’archiviazione per il Governatore Fontana accusato di autoriciclaggio. Ben 4 (quattro) righe su REPUBBLICA, che… - ElioAntonucci : RT @Enrico__Costa: Chiesta l’archiviazione per il Governatore Fontana accusato di autoriciclaggio. Ben 4 (quattro) righe su REPUBBLICA, che… -