A Forza Italia festival degli adulatori | ' Berlusconi non ha fatto un passo indietro ma in avanti'

(Di domenica 23 gennaio 2022)al Quirinale: ci vuole un bel coraggio nel far passare il fallimento del mercato delle vacche per una vittoria e il crollo dell'ambizione di un megalomane in una scelta responsabile. Così ...

riotta : Il passaggio, adesso!, di parlamentari #M5s fra le fila di Forza Italia, il partito dell'odiato Caimano, è triste,… - fanpage : Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ieri ha rinunciato all… - forza_italia : 'Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di italiane e italiani che, in questi giorni, mi h… - SimoneSecci1 : RT @riotta: Il passaggio, adesso!, di parlamentari #M5s fra le fila di Forza Italia, il partito dell'odiato Caimano, è triste, tarda, confe… - Stefano___1970 : @baffi_francesco È questa la foto integrale di @berlusconi e di @forza_italia ! -

Roma, 23 gen 12:09 - molto brava", Elisabetta Belloni, scrive su Twitter il deputato di, Elio Vito. Prima donna a capo degli 007 italiani, 63...
Il Grande Gioco è agli inizi. Lunedì 24 gennaio alle 15, nell'aula della Camera dei Deputati e negli spazi limitrofi riservati ai votanti positivi, si tiene il primo scrutinio per l'elezione del 13° P ...Ci sarebbero anche motivi di salute dietro la decisione di non tenere il vertice del centrodestra in presenza a Roma ...