Yemen | Guterres condanna raid coalizione a guida saudita

Il segretario generale dell'Onu, Antonio, "condanna" i raid aerei della coalizione a guida saudita ine "ricorda a tutte le parti che gli attacchi diretti contro i civili e le infrastrutture civili sono vietati dal diritto ...... nello, in un'area controllata dai ribelli Houthi, e che ha provocato la morte di decine di ... condannata dalle Nazioni Unite e dallo stesso segretario generale Antonio, secondo cui '...Ieri, 21 gennaio, almeno 70 persone sono morte e 200 sono rimaste ferite in Yemen dopo una serie di bombardamenti avvenuti in una parte del paese controllata dagli Houthi, il gruppo di ribelli sciiti ...Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "condanna" i raid aerei della coalizione a guida saudita in Yemen e "ricorda a tutte le parti che gli attacchi diretti contro i civili e le infrastru ...