Yemen | coalizione a guida saudita nega raid su prigione

(Di sabato 22 gennaio 2022) Lamilitare ahato in una nota di aver preso di mira un centro di detenzione tenuto dai ribelli nello, un attacco che ha provocato ieri la morte di almeno 70 ...

Ultime Notizie dalla rete : Yemen coalizione

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha sollecitato uno stop all'escalation del conflitto nellodopo gli ultimi attacchi dellaa guida saudita che hanno provocato "più di 100 vittime negli ultimi giorni", tra cui 70 persone uccise in un raid su una prigione. "Gli Stati Uniti ...Lamilitare a guida saudita ha negato in una nota di aver preso di mira un centro di detenzione tenuto dai ribelli nello, un attacco che ha provocato ieri la morte di almeno 70 persone. ...Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha sollecitato uno stop all'escalation del conflitto nello Yemen dopo gli ultimi attacchi della coalizione a guida saudita che hanno provocato "più di 1 ...La coalizione militare a guida saudita ha negato in una nota di aver preso di mira un centro di detenzione tenuto dai ribelli nello Yemen, un attacco che ha provocato ieri la morte di almeno 70 person ...