Yamamay | Cimmino contro le nuove regole Covid | Rischiamo saracinesche chiuse

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Ipermercati e Supermercati sono realtà che, sin dall’inizio della pandemia, hanno dato luogo ad assembramenti nonllati e autorizzati, eppure ancora oggi che si stringono le maglie sfuggono ancora una volta a qualunquello preventivo. Non saranno sottoposti all’obbligo di contingentare gli accessi verificando la validità del green pass per chi entra pur avendo personale e accessi da dedicare integralmente a questa attività. Questa situazione persiste e si aggrava: nonostante tutto il resto della distribuzione da più di due anni garantisce la sicurezza della propria clientela, sostenendo costi e prevedendo attività dedicate, solo noi saremo sottoposti all’ennesima vessazione. Chi pagherà illi? Di quanto caleranno i già ridottissimi flussi di clienti? Se queste sono le premesse, avremo un altro anno disastroso: ...

leopoldogasbarr : Ora in diretta questa sera la Zuppa Economica. Si parlerà di inflazione, aumento dei costi dell'energia, caro bolle… -

Ultime Notizie dalla rete : Yamamay Cimmino

è fiducioso Gianluigi Cimmino, CEO di Pianoforte Holding, che controlla i marchi Carpisa, Yamamay e Jaked, in vista dell'apertura della stagione dei saldi invernali. 'Dicembre - spiega all'AGI - è ...