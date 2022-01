WWE: The Undertaker sarà presente al ppv Royal Rumble (Di sabato 22 gennaio 2022) Manca una settimana al ppv Royal Rumble. Un ppv che quest’anno è molto atteso, soprattutto per le eventuali grosse sorprese che la WWE vorrà proporre durante lo show. Una di queste sarà la presenza di The Undertaker, secondo quanto rivelato nelle scorse ore da PWInsider. La rivelazione su Undertaker Secondo quanto riporta PWInsider, è previsto che Undertaker sia a St. Louis sabato prossimo, teatro del ppv Royal Rumble. Sicuramente sarà nel backstage per supportare la moglie Michelle McCool, prevista nel match a 30 donne; ma prima dell’evento sarà impegnato in una serie di riprese per un documentario che la WWE sta girando sul suo personaggio. Una sua presenza sul ring? Non impossibile, sempre secondo il ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 22 gennaio 2022) Manca una settimana al ppv. Un ppv che quest’anno è molto atteso, soprattutto per le eventuali grosse sorprese che la WWE vorrà proporre durante lo show. Una di questela presenza di The, secondo quanto rivelato nelle scorse ore da PWInsider. La rivelazione suSecondo quanto riporta PWInsider, è previsto chesia a St. Louis sabato prossimo, teatro del ppv. Sicuramentenel backstage per supportare la moglie Michelle McCool, prevista nel match a 30 donne; ma prima dell’eventoimpegnato in una serie di riprese per un documentario che la WWE sta girando sul suo personaggio. Una sua presenza sul ring? Non impossibile, sempre secondo il ...

