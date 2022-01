WWE: Gli Usos stabiliscono un nuovo record (Di domenica 23 gennaio 2022) La Bloodline, stable composta dal capo e WWE Universal Champion Roman Reigns e dai suoi cugini e attuali WWE Smackdown Tag Team Champions gli Usos sta sicuramente dominando la scena in quel di Smackdown, essendo una delle principali attrazioni dello show blu e ricevendo sempre un buon seguito da parte dei fan. Ancora un record Arriva un altro record per la Bloodline dopo quello stabilito dal Tribal Chief Roman Reigns, per essere diventato lo Universal Champion più longevo in WWE. Infatti Jimmy e Jey detengono i titoli di coppia di Smackdown da luglio, più precisamente da Money in The Bank dove vinsero le cinture contro Rey e Dominik Mysterio, da quel momento sono passati 187 giorni che consentono agli Usos di essere i WWE Smackdown Tag Team Champions più longevi, andando a superare tra l’altro un loro ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 23 gennaio 2022) La Bloodline, stable composta dal capo e WWE Universal Champion Roman Reigns e dai suoi cugini e attuali WWE Smackdown Tag Team Champions glista sicuramente dominando la scena in quel di Smackdown, essendo una delle principali attrazioni dello show blu e ricevendo sempre un buon seguito da parte dei fan. Ancora unArriva un altroper la Bloodline dopo quello stabilito dal Tribal Chief Roman Reigns, per essere diventato lo Universal Champion più longevo in WWE. Infatti Jimmy e Jey detengono i titoli di coppia di Smackdown da luglio, più precisamente da Money in The Bank dove vinsero le cinture contro Rey e Dominik Mysterio, da quel momento sono passati 187 giorni che consentono aglidi essere i WWE Smackdown Tag Team Champions più longevi, andando a superare tra l’altro un loro ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Gli Usos stabiliscono un nuovo record - - SpazioWrestling : WWE: Ancora un record per gli Usos #TheUsos #WWE - marcofeltracco : RT @WWE_Ufficiale: Un match sul filo del rasoio fra A-Kid e @NoamDar per la Heritage Cup, la misteriosa @IslaDawn affronta Emilia McKenzie… - Scaraz171 : @Moussolinho Qua per essere agli inizi c'è un tasso tecnico esagerato la WWE potrebbe mettere presto gli occhi - WWE_Ufficiale : Un match sul filo del rasoio fra A-Kid e @NoamDar per la Heritage Cup, la misteriosa @IslaDawn affronta Emilia McKe… -