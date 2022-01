WWE: Da Raw arriva un prezioso alleato per Rollins, Bloodline messa nel sacco (Di sabato 22 gennaio 2022) Seth Rollins non teme Roman Reigns e l’ha dimostrato la scorsa settimana quando è andato faccia a faccia con il campione Universale sul ring, riuscendo anche ad evitare l’attacco a sorpresa degli Usos. A Raw invece gli Usos hanno approfittato di una distrazione di Rollins per metterlo Ko con un altro attacco a sorpresa, identificato il problema nei cugini di Roman Reigns, il visionario stanotte ha trovato il modo di risolverlo. A qualcuno Rollins piace La puntata si è aperta con una celebrazione per il record raggiunto da Roman Reigns che è diventato il campione Universale con il regno più lungo di sempre dopo aver superato Brock Lesnar. Ad interrompere “la festa” ci ha pensato Seth Rollins che invece di elogiare il Tribal Chief ha voluto omaggiare gli Usos, che proprio come facevano lui e Mox sostengono ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 22 gennaio 2022) Sethnon teme Roman Reigns e l’ha dimostrato la scorsa settimana quando è andato faccia a faccia con il campione Universale sul ring, riuscendo anche ad evitare l’attacco a sorpresa degli Usos. A Raw invece gli Usos hanno approfittato di una distrazione diper metterlo Ko con un altro attacco a sorpresa, identificato il problema nei cugini di Roman Reigns, il visionario stanotte ha trovato il modo di risolverlo. A qualcunopiace La puntata si è aperta con una celebrazione per il record raggiunto da Roman Reigns che è diventato il campione Universale con il regno più lungo di sempre dopo aver superato Brock Lesnar. Ad interrompere “la festa” ci ha pensato Sethche invece di elogiare il Tribal Chief ha voluto omaggiare gli Usos, che proprio come facevano lui e Mox sostengono ...

