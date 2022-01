Willy Monteiro Duarte | il papà | «Un altro compleanno senza di lui»

Advertising

RaiNews : L'“Eroe buono” è l’appellativo con cui la Regione Lazio vuole ricordare Willy Monteiro Duarte. E a cui ha deciso di… - OfficialASRoma : Un murale per ricordare Lando Fiorini ???? Sarà inaugurato il 27 gennaio a Testaccio ?? ????? Oggi si è inoltre tenut… - OfficialASRoma : ????? Leonardo Spinazzola è stato il nuovo protagonista di 'A Scuola di Tifo - Willy Monteiro'! ???? #ASRoma… - PPed72 : RT @PossibileIt: Oggi Willy Monteiro Duarte avrebbe compiuto 23 anni. È stato assassinato il 6 settembre 2020. Rimane il dolore per questo… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Premio Willy Monteiro Duarte: omaggio al giovane laziale #WillyMonteiroDuarte @odettetapella -

Ultime Notizie dalla rete : Willy Monteiro

Mattia (PD): 'Dal dolore collettivo a investimento sui giovani e sul futuro' Nasce il Premio 'Duarte', rivolto a tutte le scuole superiori del Lazio, per contrastare ogni forma di violenza, presentato questa mattina durante la conferenza stampa della Regione Lazio. 'L'...Nasce il Premio 'Duarte', rivolto a tutte le scuole superiori del Lazio, per contrastare ogni forma di violenza, presentato questa mattina durante la conferenza stampa della Regione Lazio. 'L'...Il 20 gennaio Willy Monteiro, ucciso a Colleferro due anni fa, avrebbe compiuto 23 anni. In sua memoria diversi progetti anti violenza. Il ricordo del padre ...Si è svolta questa mattina a Roma, nella sede della Giunta Regionale, in via Cristoforo Colombo 212, Sala Tevere, la conferenza stampa “La Regione Lazio ...