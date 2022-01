Washington sospende 44 voli Usa - Cina di vettori cinesi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Washington sospende

ha sospeso 44 voli passeggeri di compagnie aeree cinesi dagli Stati Uniti alla Cina a causa delle restrizioni sanitarie anti Covid imposte da Pechino alle compagnie aeree americane. La Cina ...Fatte salve le destinazioni di New York, Los Angeles eDC . Per il momento Boston, Chicago, Dallas - Fort Worth, Houston, Miami, Newark, New Jersey, Orlando, Florida, San Francisco e ...Washington ha sospeso 44 voli passeggeri di compagnie aeree cinesi dagli Stati Uniti alla Cina a causa delle restrizioni sanitarie anti Covid imposte da Pechino alle compagnie aeree americane. (ANSA) ...WASHINGTON - Washington ha sospeso 44 voli passeggeri di compagnie aeree cinesi dagli Stati Uniti alla Cina a causa delle restrizioni sanitarie anti Covid imposte da Pechino alle compagnie aeree ameri ...