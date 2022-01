Volley, Trento-Ravenna in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tutto pronto per Itas Trentino-Consar RCM Ravenna, sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Gli uomini di coach Lorenzetti vanno a caccia dei tre punti nell’ultimo impegno casalingo di gennaio. La formazione di Zanini invece vuole ritrovare il ritmo gara dopo oltre un mese di stop forzato causa Covid. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 22 gennaio alla BLM Group Arena di Trento. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. FORMULA E REGOLAMENTO Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA TV E streaming – La partita sarà visibile in ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Tutto pronto per Itas Trentino-Consar RCM, sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato didimaschile. Gli uomini di coach Lorenzetti vanno a caccia dei tre punti nell’ultimo impegno casalingo di gennaio. La formazione di Zanini invece vuole ritrovare il ritmo gara dopo oltre un mese di stop forzato causa Covid. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 22 gennaio alla BLM Group Arena di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. FORMULA E REGOLAMENTOTUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA TV E– La partita sarà visibile in ...

