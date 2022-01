Volley, Serie A1 Femminile: Firenze espunga Trento con una straordinaria Sylvia Nwakalor (Di sabato 22 gennaio 2022) Nell’anticipo della terza giornata di ritorno di Serie A1 Femminile di Volley, Il Bisonte Firenze espugna il PalaTrento vincendo contro la Delta Despar Trentino per 1-3 (16-25; 27-29; 25-11; 22-25). Nella prima partita senza la schiacciatrice Indre Sorokaite, passata alle vicine di casa di Scandicci, la squadra di Massimo Bellano riesce a trovare tre punti molto importanti per salire a 20 e riportarsi sulla scia di Chieri. Tutto facile nel primo parziale per Firenze con un’ottima Carlotta Cambi che inizia la sua prima partita da capitana coinvolgendo tutte le proprie attaccanti. Trentino però trova subito una buonissima reazione nel secondo set, guidata dalla schiacciatrice argentina Yamila Nizetich, in cui riesce a trovare anche quattro punti di vantaggio, portandosi addirittura sul ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Nell’anticipo della terza giornata di ritorno diA1di, Il Bisonteespugna il Palavincendo contro la Delta Despar Trentino per 1-3 (16-25; 27-29; 25-11; 22-25). Nella prima partita senza la schiacciatrice Indre Sorokaite, passata alle vicine di casa di Scandicci, la squadra di Massimo Bellano riesce a trovare tre punti molto importanti per salire a 20 e riportarsi sulla scia di Chieri. Tutto facile nel primo parziale percon un’ottima Carlotta Cambi che inizia la sua prima partita da capitana coinvolgendo tutte le proprie attaccanti. Trentino però trova subito una buonissima reazione nel secondo set, guidata dalla schiacciatrice argentina Yamila Nizetich, in cui riesce a trovare anche quattro punti di vantaggio, portandosi addirittura sul ...

Advertising

sportface2016 : #Volley #SerieA1 Vince #Firenze, #Trento lotta ma cede in quattro set - zazoomblog : Volley Serie A1 femminile 2021-2022: Roma vince al tiebreak Casalmaggiore ko in casa - #Volley #Serie #femminile #… - zazoomblog : LIVE – Casalmaggiore-Roma 2-2 (25-22 29-31 25-18 19-25 0-0): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Perugia-Busto Arsizio 0-0 (21-17): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Perugia-Busto #Arsizio… - sportface2016 : #Volley Vittoria al quinto set per #Roma in casa di #Casalmaggiore #SerieA1 -