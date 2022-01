Volley, Serie A1 femminile 2021/2022: Roma vince al tiebreak, Casalmaggiore ko in casa (Di sabato 22 gennaio 2022) Vittoria pesantissima in ottica salvezza per l’Acqua&Sapone Roma Volley Club, che nella sedicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Volley femminile si è imposta al tiebreak sul campo della VBC Trasporti Pesanti casalmaggiore. Le giallorosse hanno vinto per 2-3 (25-22, 29-31, 25-18, 19-25, 9-15), conquistando due punti con cui le capitoline compiono un importante balzo in avanti in classifica. Mattatrice assoluta Lena Stigrot, che guida Roma alla vittoria con una prestazione da 38 punti. I 26 punti di Braga e i 23 di Shcherban non bastano a casalmaggiore, che si prende un punto e resta a +3 sulle avversarie di stasera. FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Vittoria pesantissima in ottica salvezza per l’Acqua&SaponeClub, che nella sedicesima giornata dellaA1disi è imposta alsul campo della VBC Trasporti Pesanti. Le giallorosse hanno vinto per 2-3 (25-22, 29-31, 25-18, 19-25, 9-15), conquistando due punti con cui le capitoline compiono un importante balzo in avanti in classifica. Mattatrice assoluta Lena Stigrot, che guidaalla vittoria con una prestazione da 38 punti. I 26 punti di Braga e i 23 di Shcherban non bastano a, che si prende un punto e resta a +3 sulle avversarie di stasera. FORMULA E REGOLAMENTO ...

Advertising

MimmoSiena1 : Volley Serie C Donne;Le”Fucsia”della Pallavolo Cerignola Vincono 3-2 a Molfetta-Mimmo Siena- - zazoomblog : LIVE – Casalmaggiore-Roma 1-1 (25-22 29-31 13-8): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Casalmaggiore-R… - zazoomblog : LIVE – Trento-Firenze 0-1 (16-25 3-0): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Trento-Firenze #(16-25 #3… - zazoomblog : LIVE – Trento-Firenze 0-0 (13-19): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Trento-Firenze #(13-19):… - zazoomblog : LIVE – Casalmaggiore-Roma 1-0 (25-22 18-20): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Casalmaggiore-Roma #… -