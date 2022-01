Volley | Conegliano incassa una vittoria a tavolino in Champions League | 3-0 contro il Nyiregyhaza | quarti vicini

Leggi su oasport

(Di sabato 22 gennaio 2022)incamera unanella2021-2022 difemminile. Le Pantere hanno infatti acquisito un successo per 3-0 (25-0; 25-0; 25-0)il Fatum. L’inera in programma lo scorso martedì, ma non era potuto andare in scena a causa di alcune positività al Covid-19 tra le fila della formazione ungherese ed era stato rinviato a mercoledì 26 gennaio. Nelle ultime ore è sopraggiunta la rinuncia della modesta compagine magiara e così le Campionesse d’Europa portano a casa l’affermazione senza dover scendere in campo di fronte ai propri tifosi del PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, fresco Commissario Tecnico della Serbia, rafforzano il primo posto nella ...