Vlahovic non convocato contro il Cagliari, il Motivo! (Di sabato 22 gennaio 2022) La Fiorentina ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali la positività di due membri del gruppo squadra a seguito dei tamponi di oggi. Dusan Vlahovic non è stato convocato per la sfida di domani e come riporta Nicolò Schira sarebbe lui uno dei positivi. Dusan Vlahovic, Fiorentina Il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti.” Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) La Fiorentina ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali la positività di due membri del gruppo squadra a seguito dei tamponi di oggi. Dusannon è statoper la sfida di domani e come riporta Nicolò Schira sarebbe lui uno dei positivi. Dusan, Fiorentina Il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti.” Simone Borghi

