Vlahovic-Juventus: i bianconeri hanno pronta un’offerta da 60 milioni di euro (Di sabato 22 gennaio 2022) L'attaccante serbo Dusan Vlahovic nel mirino della Juventus di Allegri. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante di spessore per il futuro e il serbo della Fiorentina, pare proprio... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 22 gennaio 2022) L'attaccante serbo Dusannel mirino delladi Allegri. Isono alla ricerca di un attaccante di spessore per il futuro e il serbo della Fiorentina, pare proprio...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, assalto a Vlahovic: lo vuole subito, i dettagli dell’offerta #calciomercato - GiovaAlbanese : La scorsa estate, nella triangolazione di #calciomercato tra #Juventus, #Locatelli e #Arsenal, ci fu un elemento de… - Gazzetta_it : I contatti con Ristic e quel blitz di Lucci a Firenze: i retroscena della trattativa Vlahovic #calciomercato - Erreti0 : Che la #Juventus prenderà #Vlahovic è certo, restano da stabilire come e quando lo farà. Per me non ci sono speranze che vada altrove. - Tiarossi2 : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? Per #Vlahovic l'offerta della #Juventus è 7 milioni+bonus (alla Dybala). Alla Continassa si notano… -